656. hafta Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 14 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Mayıs ayının ikinci Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Saat 21.15'te başlayan canlı Süper Loto çekilişi sonrası zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 14 Mayıs sonuçlarını araştırmaya başladı. 6 bilenin büyük ikramiyeye kavuştuğu oyunda MPİ Süper Loto'da şanslı rakamları ilan etti. İşte, 656'ncı hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar ve Süper Loto sonuçları.

14 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto oyununun 656. hafta çekiliş sonuçları noter huzurunda Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası ilan edildi. 14 Mayıs Süper Loto sonuçlarında ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden ilan edildi. Süper Loto sonuçları kurumun internet sitesinden her hafta sorgulanıyor. Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için MPİ'nin Süper Loto çekilişi sayfasına girerek çekiliş tarihini seçmeniz gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden de Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Süper Loto oyununun 655'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 319 bin 872 lira 72 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 8 bin 556 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 408 kişi 174 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 162 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.