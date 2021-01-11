655 yıldır ayakta

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki 655 yıllık Murad Hüdavendigar Camii restore ediliyor. Osmanlı döneminin ilk yıllarına ait az sayıdaki eserden biri olan caminin mimarisi, döneminin tüm özelliklerini yansıtması bakımından ünik (eşsiz) eser olma özelliğine sahip. Tarihi yapı en son 1968 yılında onarım görmüştü.

KUBBE DİKKAT ÇEKİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilen tarihi caminin kitabesinde Nisan 1366 yılında Osmanlı sultanı I. Murad’ın emriyle Emîr Hacı b. Süleyman tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Kare planlı olan cami dıştan 12,22 x 13,90 m. ölçülerinde. Bu oldukça büyük harim mekanı, geçişi pandantiflerle sağlanmış üstü kiremit kaplı kasnaksız bir kubbe ile örtülmüş. Bu durum, Türk mimarisinin oldukça erken bir dönemde bile kubbeye verdiği önemi göstermesi açısından dikkat çekici. Kubbe, köşelerde zeminden başlayan ve duvar yüzeylerinde belirgin olan dört büyük yuvarlak kemerle taşınıyor. Ana mekânın önünde 5 m. kadar derinlikte üç bölümlü bir son cemaat yeri var. Tarihi caminin batısında hali hazırda yıkılmış olan medresenin bir dershane ile on kadar hücreden meydana geldiği ve üstünün ahşap çatı ile örtülü olduğu Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından tespit edildi. Kesme taştan silindirik gövdeli minare ise 1968 yılındaki restorasyonda ilave edildi.

4 MİLYON TL HARCANDI

Osmanlı döneminin kuruluş aşamasındaki mimari sanatını yansıtması açısından eşsiz olarak değerlendirilen yapının medrese ve hamam bölümü yıllar içinde kaybolmuştu. 2017 yılında Ayvacık’ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören tarihi cami Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce restorasyon kapsamına alındı. Restorasyonla birlikte güçlendirme çalışmalarına da başlandı.

Bu yıl içinde ibadete açılması beklenen camiye bugüne kadar 4 milyon 100 bin lira harcandı.

AYVACIK'A CAZİBE KATACAK

Restorasyonu yakından takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan şunları söyledi: “Medrese ve hamamdan oluşan külliyenin bir parçası olan Hüdavendigar Camii kendine has güzellikleriyle Çanakkale’miz için müstesna bir eser. Zamana meydan okuyan 655 yıllık Hüdavendigar Camii, inşallah asırlar boyunca da ayakta kalacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla tarih, doğa ve turizm kenti Ayvacık’ın cazibesi de artacak.”