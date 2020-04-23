653. hafta Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı - 23 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Saat 21:15'te noter canlı çekiliş heyeti tarafından düzenlenen kuranın ardından Süper Loto sonuçları ilan edildi. Geçtiğimiz hafta e 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 210 bin 318 lira 17'nın devrettiği Süper Loto'da gözler şimdi 23 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama ekranında. İşte, 653. hafta Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar...

23 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 653. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21:15'te ilan edildi. 23 Nisan Süper Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 652'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 210 bin 318 lira 17 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 9 bin 90 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 287 kişi 185 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 45 bin 129 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto oyunu nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.