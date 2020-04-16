652. hafta 16 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama - MPİ Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

Nisan ayının üçüncü Süper Loto çekilişi tamamlandı. Saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişle beraber Süper Loto'da haftanın şanslı numaraları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ilan edildi. Son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 484 bin 398 liranın devrettiği Süper Loto çekilişinde, gözler 16 Nisan Süper Loto sonuçlarına çevrildi. İşte, merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ Süper Loto sonuç sorgulama sayfası.

16 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 652. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Süper Loto'nun 16 Nisan tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 16 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Süper Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 651'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira 49 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 40 kişi 8 bin 405 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 493 kişi 146 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 43 bin 673 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto oyunu nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.