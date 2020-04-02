650. Süper Loto canlı çekilişi sonuçları ilan edildi - 2 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama! İşte şanslı numaralar

7 haftadır devreden ve büyük ikramiye oranının 19 milyon 401 bin TL'ye ulaştığı Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21:15'te noter huzurunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce tamamlanan çekilişin ardından, Süper Loto kuponlarını günler öncesinden hazırlayan şans oyunu meraklıları, büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığını araştırmaya başladı. Süper Loto canlı çekilişi sonuçları Süper Loto sonuç sorgulama ekranından sorgulanabilecek. İşte, 650'nci hafta Süper Loto çekiliş sonuçları...

2 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleşen Süper Loto çekilişinde nefesler tutuldu. İkramiye oranının 20 milyona yaklaştığı 2 Nisan Süper Loto canlı çekilişi sonuçları noter huzurunda yapılan kuranın ardından belli oldu. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan 6 şanslı rakam şunlar;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 2 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 649'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 10 bin 427 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 439 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 9 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.