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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illeri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Gaziantep’te afet konutlarının temel atma törenine katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Köyleri ve ilçeleriyle, depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. Yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Türkiye’nin değişik yerlerinden kardeş belediyeler de oluşturduk. Partimizin belediyeleri çalışmalarını yürütüyorlar.

2.5 MİLYON İNSANIMIZA BARINMA

2.5 milyon insanımızı deprem bölgesinin dışındaki şehirlerde ve yaklaşık 2.5 milyona yakın insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. 319 bin konutu 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut inşa edeceğiz. Bu konutların 7 bin 87’sinin temelini bugün burada atıyoruz. Kilis’te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz.





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Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, tarımını, birikimini ve sanayisini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini ve mevcut dönüşümleri bunları gözeterek yapıyoruz. 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor. Çalışmaların aksaksız yürümesini de sağlayacağız.”

YSK SURATLARINA VURDU

Erdoğan konuşmasında muhalefeti şöyle eleştirdi: “Çıkmışlar ‘Erdoğan aday olamaz’ diyorlar. YSK suratlarına vurdu. ‘AYM’ye gideceğiz’ diyorlar, yolunuz açık olsun. Bunların daha önce Anayasa Mahkemesi’nin ne karar verdiğinden de haberi yok. Bunlar ne Anayasa bilir, ne demokrasi, ne kanun... Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs’ta bunları Cudi’ye, Gabar’a gömmeye var mıyız? Diyarbakır’da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak. Salgın döneminde adeta kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz. İHA, SİHA yaptık mı? Akıncı yaptık mı? Kızılelma’yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz, yenileri sırada. Muhalefetin tek vaadi ülkeyi eski günlere döndürmektir. Kaos, kargaşa, yokluk ve yoksulluk.”

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GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN

Kilis’te depremzedeler için düzenlenen iftar programına da katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:





“Deprem şehrimizde 5 bin 41 bağımsız bölümden oluşan 3 bin 40 binayı yıkıp, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale getirdi. Felaketin üçüncü gününde Kilis’e yaptığımız ziyarette tahribatı bizzat yerinde görmüştük. Her alanda sizlerin yanında olduk. Sadece yıkılanı yapmakla yetinmeyeceğiz. Kilis’i eskisinden çok daha güçlü yeniden ayağa kaldıracağız. Teröristlerle el ele, omuz omuza dolaşanların benim ülkeme vereceği hiçbir şey yoktur. Türkiye’yi ve deprem bölgesindeki şehirleri sürekli kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz bir kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz. 14 Mayıs’ta geleceğinize sahip çıkmanızı istirham ediyorum. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Şehit savcımızı (Mehmet Selim Kiraz) katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz.”