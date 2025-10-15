×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

650 bin lirası buhar olacaktı! Bankacıların dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Dolandırıcılık#Polis
650 bin lirası buhar olacaktı Bankacıların dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 17:04

Burdur'da banka personeli, 71 yaşındaki kadının parasını dolandırıcılara vermesini engelledi.

Haberin Devamı

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı kadının banka hesabındaki parasının tehlikede olduğunu belirterek hesabındaki parayı çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

Sevim A. parayı göndermek için bankaya gitti.

Bankadaki görevliler durumdan şüphelenince, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

650 BİN LİRA DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

Bankaya gelen polis ekiplerince sorgulanan Sevim A, banka görevlilerinin dikkati sayesinde yaklaşık 650 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu.

Polis ekipleri, kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda Sevim A.'ya uyarıda bulunarak, yaşlı kadını polis merkezine götürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burdur#Dolandırıcılık#Polis

BAKMADAN GEÇME!