650 bin lirası buhar olacaktı! Bankacıların dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı kadının banka hesabındaki parasının tehlikede olduğunu belirterek hesabındaki parayı çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

Sevim A. parayı göndermek için bankaya gitti.

Bankadaki görevliler durumdan şüphelenince, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

650 BİN LİRA DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

Bankaya gelen polis ekiplerince sorgulanan Sevim A, banka görevlilerinin dikkati sayesinde yaklaşık 650 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu.

Polis ekipleri, kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda Sevim A.'ya uyarıda bulunarak, yaşlı kadını polis merkezine götürdü.