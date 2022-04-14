65 yaşını geçenler bu yıl hacca gidemeyecek

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Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“İki yıldır hac yapamadık. Bu yıl bir milyon Müslümanla hac kararı alındı. Türkiye’ye verilecek olan kontenjanla ilgili tahminimiz var. En son götürdüğümüz miktarın yarısı olur diye umut ediyorum. 2020 yılında hacca götüreceğimiz 84 bin vatandaşımızın kuralarını çekmiştik. Bu kardeşlerimizden ilk 30 ya da 40 binini hacca gönderme imkanı bulacağız. Ancak Suudi Arabistan’ın kararıyla 65 yaşını geçmiş vatandaşlarımız bu yıl hacca gidemeyecek.” Erbaş, umre ziyaretinin ise yaş sınırı olmadan her vatandaşa açık olduğunu belirtti.