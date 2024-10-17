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65 yaşındaki temizlik işçisinin kahreden ölümü: Cam silerken 7. kattan düştü

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#İstanbul#Kağıthane#İstanbul Haberleri
65 yaşındaki temizlik işçisinin kahreden ölümü: Cam silerken 7. kattan düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 10:25

Kağıthane'de bir iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam dengesini kaybederek 7. kattan düştü. Havalandırma boşluğuna düşen Susam'ın cam silmek için 7. kata çıktığı öğrenildi. 65 yaşındaki Susam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Kasım Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam (65) camları silmek istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan havalandırma boşluğuna düştü.Susam’ın düştüğünü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Susam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

65 yaşındaki temizlik işçisinin kahreden ölümü: Cam silerken 7. kattan düştü

'MAHALLEMİZİN İNSANI'

Susam’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarından biri "Cam silerken aşağı düşüyor. Savcı bekleniyor." dedi. Görgü tanığı Hamdi Taşbaş ise, "Mahallemizin insanı, cam temizleme işleri falan yapıyor kendisi, yukarıda en üst katta çatı arasında bir boşluk var, anahtar da kendisinde varmış. Yukarıda ne iş yaptığını bilmiyoruz ama binanın havalandırmasından yedi, sekiz katlık bir boşluk var oraya düşmüş. Biz de duyduk olay bu." şeklinde konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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65 yaşındaki temizlik işçisinin kahreden ölümü: Cam silerken 7. kattan düştü

 

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#İstanbul#Kağıthane#İstanbul Haberleri

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