22 yaşındaki Dilara'dan 65 yaşındaki adama aşk tuzağı: 1.5 milyon lira dolandırdı

#Aşk Tuzağı#Aydın#Dolandırıcılık
22 yaşındaki Dilaradan 65 yaşındaki adama aşk tuzağı: 1.5 milyon lira dolandırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 16:07

Aydın'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dilara A. (22) yakalanıp, tutuklandı. 

Kentte yaşayan Dilara A., iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı kişinin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi. Dilara A. ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı. Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

