65 yaşındaki adam, karavanda ölü bulundu

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki arsada park halinde bulunan karavandaki Yüksel Keskin’i hareketsiz halde gören yeğeninin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi olay yerinde inceleme yaparken, Keskin’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.