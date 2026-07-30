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65 yaşındaki adam, karavanda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Karavan#Antalya#Yüksel Keskin
65 yaşındaki adam, karavanda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 10:41

Antalya'da park halindeki karavanda yaşayan 65 yaşındaki Yüksel Keskin, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki arsada park halinde bulunan karavandaki Yüksel Keskin’i hareketsiz halde gören yeğeninin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

65 yaşındaki adam, karavanda ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi olay yerinde inceleme yaparken, Keskin’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

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65 yaşındaki adam, karavanda ölü bulundu

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#Karavan#Antalya#Yüksel Keskin

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