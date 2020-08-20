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Haber Giriş: 20.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

65 yaşa yeni kısıtlamalar

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65 yaşa yeni kısıtlamalar
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Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hıfzıssıhha kurullarınca ek önlem alınan ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen kentlere yenileri eklendi.

İZMİR: 65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.

TEKİRDAĞ: Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.

BOLU: 65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.

BALIKESİR: 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1’inci ve 2’nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.

TUNCELİ: 65 yaş ve üstü her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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