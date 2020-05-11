65 yaşa formül arayışı

Yapılan toplantılarda, normalleşmeye yönelik adımların yavaş yavaş atılması gerektiği, her sektörel adımın analizi yapıldıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilmesi gerektiği belirtiliyor.



SÜREÇ KIRILGAN, DİKKAT



Toplantılarda, kırılgan bir döneme girildiği, hızlı gevşemenin faturasının ağır olacağına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Kurallara kesinlikle uyulması gerektiği ve denetimlerin bu nedenle önemli olduğu belirtiliyor. “Toplumda küçük bir gevşeme, bir hafta sonraki rakamları zıplatıyor. 23 Nisan sonrasında hızla sokağa çıkış ve kurallara uymama geçtiğimiz pazartesi günkü rakamlara yansıdı. Bu şu anlama geliyor. Toplum yüksek düzeyde immüte olmadı. Küçük bir ihmal, bizi mart rakamlarına döndürebilir” değerlendirmeleri yapılıyor.



65 YAŞIN NORMALLEŞMESİ



Toplumda, doğal ümminizasyon henüz oluşmadığı için, çok dikkatli hareket etmek gerektiği belirtiliyor. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı sürelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, haziran ayının ilk haftasında çıkacak vaka verilerine göre de alınan normalleşme kararlarının aşama aşama hayata geçirilmesinin önerildiği kaydedildi. Özellikle, sayıları 7.5 milyonu bulan 65 yaş üstüne ilişkin normalleşme kararı alınmasında güçlük çekiliyor. Geçici süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstünün, normalleşme sürecinde belirli günlerde, belirli saatlerde ve belirlenen yerlere gitmelerine izin verilmesi gibi formüller tartışılıyor.



DENETİM VE CEZA



Olası bir ikinci dalga yaşanmaması için 65 yaş üstüne ilişkin belirlenecek yeni kuralların da aşamalı olarak hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Henüz Türkiye’nin günlük vaka sayısında 1000’in altına inmemiş olmasının, kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Bu nedenle, haziran ayının başından itibaren planlanan normalleşme adımlarında, denetim ve cezaların büyük önem taşıdığı, kuralsızlıklara izin verilmemesi gerektiği dile getiriliyor.