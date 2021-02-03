65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını Kağıthane Belediyesi karşılıyor

'VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİYORUZ'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Evinde gıda veya ilaca acil ihtiyaç duyan 65 yaş üzeri, kimsesiz, engelli olan vatandaşlarımızın tümüne ulaşarak ihtiyaçlarının temini için yardımcı oluyoruz. Yanı sıra bu vatandaşlarımıza aş evinden günde 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar götürüyoruz. Pandemi sürecinde testi pozitif çıkan ve dolayısıyla karantinada olan vatandaşlarımızın da taleplerini aynı şekilde yerine getiriyoruz” dedi.