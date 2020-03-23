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Ali KADI/NİĞDE (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:56,Son Güncelleme:/

65 yaş ve üstü banka kuyruklarında polise yakalandı

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65 yaş ve üstü banka kuyruklarında polise yakalandı
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Niğde'de parka ve çarşıya çıkan, bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı.

Kentte polis ekipleri, banka ATM'leri önünde sırada bekleyen vatandaşlara sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu. Polis ekiplerine '64 yaşındayım' diyen bir kişinin yapılan kimlik kontrolünde 65 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Polis, bankadan para çekmesine yardım ettiği vatandaşı ekip otosuyla evine bıraktı. 84 yaşındaki bir başka kişi ise, polis ekiplerine, "Para çekmeye geldim. Çekip hemen gideceğim. Her şeyin farkındayım” dedi.

Bankadan para çeken vatandaş, polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Niğde Belediyesi de hoparlörden anons geçerek, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını istedi.

65 yaş ve üstü banka kuyruklarında polise yakalandı

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