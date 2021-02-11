65 yaş üstüne aşı başlıyor

263 İNGİLTERE, 23 GÜNEY AFRİKA VARYANTI

Yarından (bugün) itibaren, ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. 14 günlük gelen partinin analizleri tamamlandı. Yarından (bugün)itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

263 tane İngiltere varyantı, 23 tane Güney Afrika varyantı 106 tane kökeni belli olmayan varyant tespit edilmiştir. İngiltere’de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde bir değişiklik yapmamakla birlikte, bulaşıcılığını artırdığına yönelik önemli bulgular var. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ise henüz bilinmezliğini koruyor.

130 MİLYON AŞI İÇİN SÖZLEŞME TAMAM

Bu ay için BionTech aşısı ayrıca gelmiş olacak. Muhtemelen 500-800 bin arası gelmiş olacak. Mart sonunda 4.5-5 milyona tamamlamak ihtimali üzerine gelmiş olacak. İlave olarak 50 artı 50 milyon Sinovac’tan talebimiz vardı. 130 milyona yakın aşının sözleşmesinin yapıldığını söyleyebilirim. Özetle mart veya nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun. Aşı küresel bir savaşa döndü. Bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle ilgili ‘bugün şu kadar geldi, şu kadar gelecek’ gibi söylemekten yana değiliz çünkü başka ülkeler ve firmalar nezdinde sakıncalı olduğunu biliyoruz. Mesela dün ve bugün aşı geldi Türkiye’ye. Bunu ilk defa benden duyuyorsunuz.

YERLİ AŞIDA FAZ 2 BAŞLADI

Yeni tedbir öneri olarak düşünülmüyor... Yükseköğretim konusunda Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta bu konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Vakalarda giderek artış var, mutasyonlar varlığını göstermiş durumda. Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim.

(Yerli aşı) Erciyes Üniversitesi’nde bugün faz-2 çalışması başlamış oldu...

İLLERE GÖRE KISITLAMA ARTABİLİR YA DA KALKABİLİR

Salgın yönetiminde yeni dönemin adının ‘Yerinde Karar’ olduğunu açıklayan Bakan Koca şunları söyledi: “Mutasyonların varlığı, kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. Şu an bizim gördüğümüz mutasyonun Türkiye için sorun oluşturmadığını, her geçen gün il ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. 28 ili geçti. Zannediyorum 33 ile kadar çıktı. Biz haftalık vaka sayısını 100 binde görülen vaka sayısını pazartesinden itibaren açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde vaka sayılarının az, bazı illerimizde yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Bilim Kurulu bir esas belirleyecek. Gerektiğinde il, hatta ilçe bazında kararlar almak mümkün olacak. Mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Buna Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz.”

Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri dün Şehir Hastanesi’nde ikinci doz aşılarını yaptırdılar.