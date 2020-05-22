65 yaş üstü yollara düştü

Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda dün saat 09.00’dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlandı.

BİRKAÇ SAATTE 258 BİN İZİN

Vatandaşların evlerinden seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı Sistemi başvurulara uygun hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bugün (dün) saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; seyahat izin başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı 258 bin 658’dir” denildi. İznin çıkmasının ardından çok sayıda vatandaş, memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

ÇOCUKLARI GÖTÜRDÜ

65 yaş üstüne iki kişinin refakat edebileceğinin de açıklanmasıyla özel araçlarıyla çocukları tarafından memleketlerine götürülen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar çok mutluydu. Polis ekipleri tarafından D-100 karayolu Tuzla Köprüsü mevkisinde oluşturulan denetim noktasına gelenler, izin belgelerini gösterdikten sonra yola devam etti. Oğlu Erkan Süzen tarafından memleketi Ordu Fatsa’ya götürülen 68 yaşındaki Arife Süzen, “Aylar sonra memleketimize gidiyoruz ve çok mutluyuz. Aslında şimdiye kadar çoktan gitmemiz gerekirdi ama yasak olduğu için gidemedik” dedi. Oğlu Ali Girgin tarafından memleketi Giresun Tirebolu’ya götürülen 72 yaşındaki Salim Girgin, “Tirebolu’da da evimiz olduğu için yazları orada geçiriyorduk. Bu yaz gidemeyeceğiz diye endişeleniyorduk ama çok şükür memleketimize gidiyoruz” diye konuştu.

SEYAHAT İZNİ NEREDEN ALINIR

65 yaş üstü vatandaşların seyahat izni alması için çok sayıda kolaylık sağlandı. e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı, seyahat izin belgeleriyle ilgili 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. e-Devlet şifresi olan internetten e-Devlet ve İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi’yle, şifresi olmayanlar ise Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu yapabiliyor. Seyahat izni alanlardan Şükriye-Salim Girgin çifti de çocukları tarafından İstanbul’dan Giresun’a götürüldü.

ŞİFRE KUYRUĞU

e-Devlet şifresi olmayanların Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine rağmen çok sayıda vatandaş, şifre almak için kendilerine en yakın PTT şubelerine akın etti. Ayrıca kaymakamlıklara başvuran vatandaşlar da oldu. Kuyrukta bekleyenler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.