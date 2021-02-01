65 yaş üstü yasak ne zaman bitecek? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Yasağın ne zaman biteceği ile ilgili gözler resmi açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ programı nedeniyle geçen hafta yapılamayan kabine toplantısı üç haftalık aranın ardından bugün gerçekleşecek.

65 YAŞ ÜSTÜ YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Henüz 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Elazığ programı nedeniyle geçen hafta yapılamayan kabine toplantısı üç haftalık aranın ardından bugün gerçekleşecek.

Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilmesi kararının alınabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek. Bu kapsamda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.