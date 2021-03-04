65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı ile ilgili yeni karar!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamada da düşük ve orta risk grubundaki illerde bu yaş grubundakilerin izin almasına gerek olmadığı belirtildi.

65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan "Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır? " sorusuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANACAK MI?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.

Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.