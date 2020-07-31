65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılacak mı? Fahrettin Koca’dan konu hakkında açıklama

1 Haziran'da yeni normalleşme süreci ile birlikte Türkiye genelinde pek çok yasak kaldırılmış, sadece risk grubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşların yasak uygulamasının devam etmesine karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni normalleşme süreciyle birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmeye başlandı. Bir süredir belirlenen saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üstü yasağının sona ereceği saati merak ediyordu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR MU?

Beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. 29 Temmuz Bilim Kurulu Toplantısı ardından soruları yanıtlayan Koca, yasağın kalkabileceğini sinyalini şu sözlerle verdi:

Pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında en çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Kendilerine minnettarız. Onları ihmal etmedik. Bu dönemde büyüklerimizi bu salgından korumak için hassasiyet gösterme gayreti içinde olduk. Empati yaptığımızdan emin olsunlar. Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bayram sonrasında duyuruyu yapmış olacağız. Bayram döneminde biraz daha sabredelim.