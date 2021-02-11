65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ve detayları

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gündemde yer alan başlıkların başında geliyor. 2020 yılının son haftalarında alınan karar ile uygulamaya başlanan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında vatandaşlar son açıklamalarla beklenti içine girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği bildirilmişti. Ancak 65 yaş üstü ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

65 YAŞ ÜSTÜ YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Henüz 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il bazında kısıtlamalarda enseme olabileceği mesajını verdi.

Koca, "Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir." dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.