65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bakanlıktan önemli duyuru
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için bakanlıktan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar, aşı hakkını iki doz halinde tamamladıktan sonra sokağa çıkma yasağından belirli koşullar altında muaf olacak. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Bakanlık, hafta sonu yapmış olduğu açıklama ile sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların muafiyet kritilerlerini duyurdu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte, o bilgiler
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.
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