65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Fahrettin Koca’dan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesi ardından 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi, bu yaş grubundakilerin sokağa çıkma izinleri belli saatler kapsamına alındı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor, şehirler arası seyahatler için resmi kurumlardan izin almaları ve gittikleri yerde 1 ay kalmaları gerekiyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tamamen bitecek mi? İşte Fahrettin Koca’dan yapılan açıklama...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR MU?

Beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. 29 Temmuz Bilim Kurulu Toplantısı ardından soruları yanıtlayan Koca, yasağın kalkabileceğini sinyalini şu sözlerle verdi:

Pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında en çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Kendilerine minnettarız. Onları ihmal etmedik. Bu dönemde büyüklerimizi bu salgından korumak için hassasiyet gösterme gayreti içinde olduk. Empati yaptığımızdan emin olsunlar. Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bayram sonrasında duyuruyu yapmış olacağız. Bayram döneminde biraz daha sabredelim.