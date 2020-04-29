65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alabilir mi?

65 yaş üstü sokağa çıkma izninin nasıl alınacağı araştırılıyor. 65 yaş üstü seyahat izin belgesi alabilir mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar açıklandı. İşte detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi.

Genelgede, yasak kapsamında olup evden çıkması gereken vatandaşlarla ilgili de önlem alındı.

Buna göre, yasak kapsamında olan vatandaşlardan, yasakların yürürlüğe girdiği sırada ikameti dışında bir yerde bulunanlar başta olmak üzere seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Bu talepler valilik veya kaymakamlıklarda oluşturulan "Vefa İletişim Merkezleri"nce takip edilecek. Uygun görülenler için tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek "seyahat belgeleri", talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.