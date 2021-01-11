65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yanıt buldu. Genelgeye göre tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ GENELGEDE AÇIKLANDI

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI İÇİN BELİRLENEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ UYGULAMASI CUMA NAMAZLARI AÇISINDAN NASIL OLACAKTIR?

Cevap 17: Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.