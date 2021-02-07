65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi araştırılıyor

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programı vatandaşlarca araştırılıyor. Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam ediyor. İşte, aşılama takvimine dair bilgi...

65 YAŞ AŞI TAKVİMİ

65 yaş üstü aşılama takvimi Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması üzerinden belli oldu. İlk olarak sağlık çalışanları için uygulanan koronavirüs aşısında 65 yaş üzeri için Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası bilgi veren Koca, ikinci parti aşılarla bu yaş grubundaki vatandaşların aşılanacağını bildirdi. e-Nabız ekranı üzerinden koronavirüs aşısı uygulanacak grup sıralaması öğrenilecek. Aşı sırası sorgulamalarına göre ise 65 yaş üzeri aşı randevuları MHRS ekranı üzerinden tamamlanacak.

65 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaş grubundakilerin ikinci part aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti. Güvenlik testlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil. Ancak ilerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

E NABIZ ÜZERİNDEN AŞI SIRASI NASIL SORGULANIR?

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

E NABIZ AŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKVİMİ

Belirlenen takvime göre, birinci aşamanın A grubunda, sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.

Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan, sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarındakilere aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.