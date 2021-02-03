65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı sırası e Nabız sorgulama ekranı ile öğreniliyor!

65 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı, süreç devam ederken vatandaşların gündeminde yer aldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sürece göre yapılacak olan aşılamada 65 yaş üzeri için takvim netleşmeye başladı. Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üzeri vatandaşların aşı sıralamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2’inci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. " ifadesini kullandı.

65 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaş grubundakilerin ikinci part aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti. Güvenlik testlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil. Ancak ilerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI SIRASI TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı aşı sırası takvimi daha önce yayımlanmıştı. 65 yaş üzeri vatandaşlar için şu bilgi verilmişti;

1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

E NABIZ ÜZERİNDEN AŞI SIRASI NASIL SORGULANIR?

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

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