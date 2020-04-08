65 yaş üstü maske ve kolonya dağıtımı nasıl olacak? Vali Yerlikaya’dan 65 yaş üstü destek paketi açıklaması

65 yaş üstü maske ve kolonya dağıtımının nasıl olacağı araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’daki 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılacak Cumhurbaşkanlığı paketleri ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul’un pilot bölge seçildiğini duyuran Vali Yerlikaya, “ “Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ KOLONYA VE MASKE DAĞITIMI NASIL OLACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya açıklamasında, “Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.” dedi.

Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Vali Yerlikaya’nın açıklamasının devamı şu şekilde:

Kolonya için gerekli hammaddeyi tedarik eden Konya Şeker, Türk Şeker ve Mey firmalarına, kapasitlerinin önemli bir kısmını bu hayır işleri için ayıran Evyap, Eyüp Sabri Tuncer, Pereja, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser'e, maske teminindeki katkıları için Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LCW ve Çalık Holding'e, paketleme ve lojistik faaliyetlerini üstlenen, Amazon Türkiye'ye, belki de en zoru, bu paketlerin evlere ulaşmasını sağlayan İstanbul polisimize ve jandarmamıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağolsunlar varolsunlar.