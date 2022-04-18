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65 yaş üstü hacca gidebilir mi? Diyanet İşleri Başkanından önemli açıklama

#65 Yaş Hac#65 Yaşını Geçenler Hacca Gidemeyecek#65 Yaş Üstü Hacca Gidemeyecek
65 yaş üstü hacca gidebilir mi Diyanet İşleri Başkanından önemli açıklama

65 yaş üstü hacca gidebilir mi sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından merakla araştırılmaya başlandı. 2 yıldır sekteye uğrayan Hac ibadeti hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında çekilen kuraların geçerli olacağını ancak 65 yaşını geçmemiş kişilerin bu kriterde yer alacağını duyurdu. İşte, o konu hakkında yapılan açıklamalar

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Diyanet tarafından düzenlenen iftara katılım gösteren Başkan Ali Erbaş, İki yıldır hac için bekleyenlerin bulunduğunun hatırlatılması ve bu yıl kura yönteminin nasıl işleyeceğine ilişkin soruya karşılık şunları kaydetti:

"2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama COVID-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak."

Erbaş, 84 bin kişi arasından hacca gidecek olanların nasıl belirleneceğine ilişkin soruya, "Diyelim ki ilk 30 bini alırız, eğer o ilk 30 bin içerisinden gitmeyecekler olursa, geriden gelenleri onların yerine katarız. İkinci bir kura olmayacak." cevabını verdi.

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