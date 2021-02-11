65 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşı açıklaması

65 yaş üstü aşı sürecinin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Koca, bütün vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı aşılanana kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu.

65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşların cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, ‘Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla, hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum.’ dedi.

Son partide gelen aşıların 14 günlük analizlerinin tamamlandığını, bu nedenle 70 ve cuma günü 65 yaş üzerine olmak üzere aşı takvimini genişletmiş olduklarını aktaran Koca, ‘Onun için bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedariki ile birlikte takvimi de genişleteceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı. 50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzaladığını söyleyebilirim.’ ifadelerini kullandı.