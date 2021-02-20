65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı MHRS ekranı ve e Nabız ile aşı randevusu alma!

Aşı randevusu sorgulama, aşılama sürecinde gündemde yer almayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ve MHRS ekranı ile aşı randevusu sorgulama ve öğrenme işlemi başladı. Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor. Mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevu işlemleri tamamlanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

E NABIZ AŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MOBİL UYGULAMA VE İNTERNETTEN AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

TELEFON İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.