65 yaş koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E Nabız ve telefondan Covid-19 aşı randevusu almanın detayları

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak

COVID-19 AŞISI NASIL UYGULANIR?



Covid-19 aşılama süreci sağlık personelinin aşılanması ile başladı, belirlenen öncelik gruplarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşının stok ve soğuk zincir aşamalarından, vatandaşın öncelikli grup bilgisi ve randevusuna, hekimin aşıyı kaydetmesine ve ikinci doz randevusunu vermesine kadarki tüm süreci elektronik ortamda yürütüyor.

Öncelikle vatandaşların Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için iki yol var. Vatandaşlar, e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebiliyor. İkinci yol ise, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atmak. Gelen mesajla vatandaşlar aşı grubunda olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.

COVİD-19 AŞISI İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?

Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS’ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor.



Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

“AŞILA” ile Önce Kayıt, Sonra Aşı

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.

Bundan sonraki aşamada, vatandaş dilerse hekim, “AŞILA” uygulaması üzerinden 2. doz aşı randevusunu verebiliyor. Hekimler, 2.doz için belirlenen tarih aralığından uygun zaman dilimine göre 2.doz aşı randevusunu oluşturabiliyor. Aşı türüne göre ilk dozdan itibaren o aşı için belirlenen süre geçene kadar randevu verilmesi engelleniyor. Randevu oluşturulduğunda bu randevu bilgisi de yine kısa mesaj ile vatandaşa gönderiliyor ve e-Nabız hesabında yer alıyor.

2. dozun uygulanması ile aşılama tamamlandığında vatandaşlar, her iki aşısının bilgisini e-Nabız hesabı ve Hayat Eve Sığar’dan görüntüleyebiliyor. Ayrıca aşı kartını hem İngilizce hem Türkçe olarak PDF halinde indirip karekodu okutarak belge doğrulaması yapabiliyor.