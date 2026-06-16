65 ilde 'mali suç örgütlerine' operasyon: 346 gözaltı kararı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"65 ilde bugün “Mali Suç Örgütlerine” yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 65 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Dolandırıcılık, Rüşvet, Zimmet ve İrtikap, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Görevi Kötüye Kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

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Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."