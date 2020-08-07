65/1-J Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-J Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik cezaları sürücünün dikkatsizliğinden veya kural ihlalinden kaynaklanan bir yaptırım türüdür. Kurallara riayet etmen sürücüler Türk trafik kanunları gereğince hapis cezasına veya idari para cezasına çarptırılır. Türk Trafik Kanunları her kuralı ayrı ceza uygulamaktadır. Uygulanan maddelerden biri de 65/1-j maddesidir. Bu kural sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 65/1-j kuralına uymayanlara idari para cezası uygulanır. 65/1-j cezası tutarı ne kadardır? 65/1-j cezası ehliyete kaç puan olarak yansır? 65/1-j cezası indirimli ödenir mi? 65/1-j cezası nasıl ödenir? Bu soruların cevapları aşağıda yer almaktadır.
65/1-j maddesi, sürücünün görüşüne engel olacak şekilde araca yüklemenin yasak olduğunu belirten maddedir.
65/1-j Cezası Ne Kadardır?
Araca fazla yük yükleyip sürücülerin görüşünü daraltan kişiye 275 TL para cezası uygulanır.
65/1-j Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
Bu maddeden ötürü ceza alan kişilerin ehliyetine 15 ceza puanı yansır.
65/1-j Cezası İndirimli Ödenebilir Mi?
Bu cezayı indirimli ödemek için Ceza'nın 15 gün içerisinde ödenmesi gerekir. İndirim oranı %25'dir.
65/1-j Cezası Nasıl Ödenir?
PTT şubelerinden veya bankalardan ödeme yapabilirsiniz.
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