65/1-I Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-I Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
65/1-i trafik cezası özellikle yük taşıyan araçları yakından ilgilendirir. Bu yazıda sizler için 65/1-i trafik cezası nedir, 65/1-i trafik cezası ne kadar, 65/1-i trafik cezası ceza puanı miktarı, 65/1-i trafik cezası erken ödeme nasıl yapılır gibi merak uyandıran soruları cevapladık.
65/1-i trafik cezası; taşınacak yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozduğu, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri uçlar hasıl edecek şekilde yüklendiği durumlarda sürücüye yazılır.
65/1-i Trafik Cezası Bedeli Ne Kadar?
65/1-i trafik cezasının bedeli 275 TL olarak belirlenmiştir.
65/1-i Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi
65/1-i trafik cezasının 275 TL'lik bedeli, ceza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirime uğramaktadır. Bu durumda ödenmesi gereken bedel 206,25 TL olur.
65/1-i Trafik Cezası Ceza Puanı Kaç?
Bu ceza yazıldığı durumda 15 ceza puanı olarak işlenir. Ayrıca gerekli şartlar sağlanıncaya kadar yüklü araç trafikten men edilir.
65/1-i Trafik Cezası Ödemesi
Trafik cezanızı ödemek için vergi dairelerini, yetkili PTT ve bankaları kullanabilirsiniz. Ayrıca online interaktif vergi dairesi aracılığıyla da ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle