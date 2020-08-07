65/1-I Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-I Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

65/1-i trafik cezası; taşınacak yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozduğu, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri uçlar hasıl edecek şekilde yüklendiği durumlarda sürücüye yazılır.

65/1-i Trafik Cezası Bedeli Ne Kadar?

65/1-i trafik cezasının bedeli 275 TL olarak belirlenmiştir.

65/1-i Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi

65/1-i trafik cezasının 275 TL'lik bedeli, ceza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirime uğramaktadır. Bu durumda ödenmesi gereken bedel 206,25 TL olur.

65/1-i Trafik Cezası Ceza Puanı Kaç?

Bu ceza yazıldığı durumda 15 ceza puanı olarak işlenir. Ayrıca gerekli şartlar sağlanıncaya kadar yüklü araç trafikten men edilir.

65/1-i Trafik Cezası Ödemesi

Trafik cezanızı ödemek için vergi dairelerini, yetkili PTT ve bankaları kullanabilirsiniz. Ayrıca online interaktif vergi dairesi aracılığıyla da ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.