65/1-G Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-G Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafiği kontrol altına alabilmek için Türk trafik kanunları gereğince kurallar konulmuştur. Bu kurallar sürücüler tarafından zorunlu olarak uyulması gereken kurallardandır. Kurallara uymamak trafiği ve yayaları tehlikeye atmak demektir. Bu kurallara riayet edilmediği takdirde sürücülere idari cezalar uygulanmaktadır. Bu cezalar hapis cezası veya para cezası olarak uygulanır. Trafikte uyulması gereken önemli kurallardan birisi olan 65/1-g kuralı bu yazıda açıklamaktadır. 65/1-g cezası ne kadardır? 65/1-g cezası sürücü belgesine kaç puan olarak yansır? 65/1-g cezası indirimli ödenebilir mi? 65/1-g cezası nasıl ödenir? İşte, tüm detaylar.
61/1-g maddesi, taşınan yükün üzerine veya aracın dışına yolcu bindirmenin yasak olduğunu anlatan cezadır.
65/1-g Cezası Ne Kadardır?
Araçta bulunan hükümlü üzerine Yolcu bindiren sürücülere bu maddeden ötürü 1121 lira idari para cezası uygulanır.
61/1-g Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
Bu maddeden ötürü ceza alan kişilerin ehliyetine 15 ceza puanı yansır.
61/1-g Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
15 gün içerisinde ödeme yapıldığı takdirde cezayı yüzde yirmi beş indirimde ödeyebilirsiniz.
61/1-g Cezası Nasıl Ödenir?
Bu cezayı internet üzerinden veya PTT aracılığı ile ödeyebilirsiniz
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