65/1-F Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-F Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Sürücüler trafik kurallarına uymadığı takdirde kazalar olabilmektedir. Trafik kuralları hayatımızı düzenleyen kurallar arasında yer alır. Hem yayaların hem de sürücülerin güvenliğini sağlamak amaçlı kurallar konulmuştur. Kurallara uyulmadığı takdirde her kuralın bir cezası vardır. Cezalar genel olarak idari para cezası olarak verilir bunun yanında sürücünün ehliyetine ceza puanı eklenir. Bu cezalardan geriden 65/1-f cezasıdır. Bu yazıda 65/1-f cezası anlatılmaktadır. 65/1-f cezası ne kadardır? 65/1-f cezası ehliyete kaç puan olarak yansır? 65/1-f cezası indirimli ödenir? 65/1-f cezası nasıl ödenir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
65/1-f, taşınması için izin alınan araçları izinsiz taşımanın yasak olduğunu bildiren maddedir.
65/1-f Cezası Ne Kadardır?
Taşınması yasak olan eşyayı izinsiz taşıyan kişilere 557 TL para cezası uygulanır.
65/1-f Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
Bu madde gereği sürücünün ehliyetine 15 ceza puanı eklenir.
65/1-f Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
Ceza 15 gün içinde ödendiği takdirde % 25 indirimli ödenebilir.
65/1-f Cezası Nasıl Ödenir?
Bu cezayı PTT şubelerinden ATM'lerden veya bankalardan kolaylıkla ödeyebilirsiniz.
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