65/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

61/1-d maddesi, karayolları bozuk ve arızalıysa o yolda fazla yük ile ilerlemek yasaktır. Bu kurala uymayan kişiler Türk Trafik Kanunları gereğince idari para cezasına çarptırılır.

61/1-d Cezası Ne Kadardır?

Bozuk yolda fazla yük ile ilerleyen sürücülere 275 lira idari para cezası kesilir.

61/1-d Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?

Bu kurala uymayan kişilerin ehliyetine 15 ceza puanı yansır.

61/1-d Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

61/1-d cezası indirimli ödenir. Fakat indirimden yararlanmak için erken ödeme yapılmalıdır. Cezanın kesildiği andan itibaren 15 gün içerisinde ödendiği taktirde %25 oranında indirim uygulanabilir.

61/1-d Cezası Nasıl Ödenir?

Bu ceza anlaşmalı bankalar veya PTT şubelerinden ödenmektedir.