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Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:46,Son Güncelleme:

65/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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65/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza uygulanmaktadır. Uygulanan cezalar boyutuna göre farklılık gösterir. Bu cezalar hapis cezası veya para cezası olabilmektedir. Bu yazımızda önemli trafik maddelerinden biri olan 65/1-d maddesi açıklanmaktadır. 61/1-d cezası nedir? 61/1-d cezası ehliyete kaç puan olarak yansır? 61/1-d cezası indirimli ödenebilir mi? 61/1-d cezası nasıl ödenmelidir? Bu soruların cezalarına aşağıda yer verilmiştir.

61/1-d maddesi, karayolları bozuk ve arızalıysa o yolda fazla yük ile ilerlemek yasaktır. Bu kurala uymayan kişiler Türk Trafik Kanunları gereğince idari para cezasına çarptırılır.

 61/1-d Cezası Ne Kadardır?

 Bozuk yolda fazla yük ile ilerleyen sürücülere 275 lira idari para cezası kesilir.

 61/1-d Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?

 Bu kurala uymayan kişilerin ehliyetine 15 ceza puanı yansır.

 61/1-d Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

 61/1-d cezası indirimli ödenir. Fakat indirimden yararlanmak için erken ödeme yapılmalıdır. Cezanın kesildiği andan itibaren 15 gün içerisinde ödendiği taktirde %25 oranında indirim uygulanabilir.

 61/1-d Cezası Nasıl Ödenir?

 Bu ceza anlaşmalı bankalar veya PTT şubelerinden ödenmektedir.

 

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