65/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza uygulanmaktadır. Uygulanan cezalar boyutuna göre farklılık gösterir. Bu cezalar hapis cezası veya para cezası olabilmektedir. Bu yazımızda önemli trafik maddelerinden biri olan 65/1-d maddesi açıklanmaktadır. 61/1-d cezası nedir? 61/1-d cezası ehliyete kaç puan olarak yansır? 61/1-d cezası indirimli ödenebilir mi? 61/1-d cezası nasıl ödenmelidir? Bu soruların cezalarına aşağıda yer verilmiştir.
61/1-d maddesi, karayolları bozuk ve arızalıysa o yolda fazla yük ile ilerlemek yasaktır. Bu kurala uymayan kişiler Türk Trafik Kanunları gereğince idari para cezasına çarptırılır.
61/1-d Cezası Ne Kadardır?
Bozuk yolda fazla yük ile ilerleyen sürücülere 275 lira idari para cezası kesilir.
61/1-d Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
Bu kurala uymayan kişilerin ehliyetine 15 ceza puanı yansır.
61/1-d Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
61/1-d cezası indirimli ödenir. Fakat indirimden yararlanmak için erken ödeme yapılmalıdır. Cezanın kesildiği andan itibaren 15 gün içerisinde ödendiği taktirde %25 oranında indirim uygulanabilir.
61/1-d Cezası Nasıl Ödenir?
Bu ceza anlaşmalı bankalar veya PTT şubelerinden ödenmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle