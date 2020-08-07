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Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:43,Son Güncelleme:

65/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-C Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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65/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-C Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Sürücülerin trafik kurallarına uymayan bir davranışlarda bulunmaları durumunda sürücülere cezai işlemler uygulanmaktadır. Kara Yolları Trafik Kanununa göre pek çok kural bulunur. B kuralların çiğnenmesi durumunda pek çok cezalar uygulanır. Peki 65/1-c trafik cezası nedir? Madde 65/1-c trafik cezası ne kadar? Sizlere 65/1-c trafik cezası hakkında merak edilenleri detaylıca açıkladık.

Azami yük ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış fakat azami dingil ağırlığı aşılmış ise 65/1-c trafik cezası uygulanmaktadır. Bu cezalarda belirli koşulların sağlanması durumunda indirim uygulanmaktadır.

 65/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunun 65. Maddesinde istinaden araçların yüklenmesi başlığı bulunmaktadır. Bu kuralı ihlal eden sürücülere 65/1-c cezai işlem uygulanır. Bu kuralı ihlal eden sürücülere ise 1121 Türk Lira ceza kesilmektedir.

 65/1-c Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan trafik ceza rehberi 65/1-c trafik cezasında sürücülerin sürücü belgelerine 10 ceza puanı işlenmektedir.

 65/1-c Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 65/1-c trafik cezası 15 gün içerisinde ödenir ise %25 oranında indirim yapılır. Böylece ceza 686,25 TL'ye düşer. Fakat bu süre 15 iş günü değil 15 gündür.

 65/1-c Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin 164. Maddesinde trafik cezalarının ödeme şekli başlığı ile ödeme yöntemleri açıklanmıştır. 65/1-c trafik cezasının ödeme yöntemi PTT veya bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca internet üzerinden de ödeme yapılabilir. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.

 

 

 

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