65/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik maddeleri yapılan kural ihlallerine göre değişiklik göstermektedir. Her kural ihlalinin bir maddesi ve cezası vardır. Kurallara riayet etmeyen kişiler idari para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılarak ehliyetlerine ceza puan yansıtılır. Bugün ki yazıda 65/1-b cezası ele alacağız. 65/1-b cezası tutarı ne kadardır? 65/1-b Cezası Ehliyete kaç puan olarak yansır? 65/1-b cezası ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.
65/1-b maddesi, taşıtın izin verilen yük kapasitesinin üzerine çıkması yasaktır. Bu kurala uymayan sürücüler 65/1-b maddesi ile cezalandırılır. Cezanın yaptırımı para cezası olarak uygulanır.
65/1-b Cezası Tutarı Ne Kadardır?
Azami yükün üstüne çıkan araçların 65/1-b maddesi ile cezalandırılır. Para cezasının tutarı 1121 TL'dir.
65/1-b Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
Araçta azami sınırın üstünde yük taşıyan sürücülere idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine 10 ceza puanı yansır.
65/1-b Cezası İndirimli Ödenir mi?
İndirimden faydalanmak için erken ödeme de bulunmak gerekir. 15 gün içinde ödeme yapılırsa %25 indirimden yararlanabilirsiniz.
65/1-b Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Ödemeyi PTT şubeleri veya bankadan yapabilirsiniz.
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