645. hafta Canlı Süper Loto sonuçları ilan edildi - Milli Piyango Süper Loto hızlı sonuç sorgulama 27 Şubat 2020

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Süper Loto canlı çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin TL'nin devrettiği Süper Loto oyununda haftanın şanslı rakamları MPİ tarafından kamuoyuna ilan edildi. Büyük ikramiyenin yanısıra, 5 ve 4 bilenler de Süper Loto ikramiyelerini almaya hak kazandı. Gözler şimdi MPİ 645'inci hafta Süper Loto sonuç sorgulama sayfasında. İşte, canlı Süper Loto sonuçları öğrenme ekranı ve haftanın şanslı numaraları...

27 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenen Süper Loto çekilişleri saat 21:15'ten sonra ilan edildi. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası bu hafta çıkan 6 şanslı rakam kamuoyuna duyuruldu. İşte, 27 Şubat 2020 Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde çıkan şanslı numaralar;

15-18-29-32-41-42

Süper Loto oyununun 645. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 9 bin 759 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 198 lira 45'er kuruş, 3 bilen 69 bin 199 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 644. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648,39 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 11 bin 758,50'şer lira, 4 bilen 3 bin 134 kişi 187,40'ar lira, 3 bilen 65 bin 986 kişi 15'er lira ikramiye kazandı.

Süper Loto kuponları nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.