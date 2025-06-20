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640 milyon liralık vurgunda 40 gözaltı

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#Siber Suçlar#Operasyon#Gözaltı
640 milyon liralık vurgunda 40 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 20:53

Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 27'si tutuklandı. Operasyonda suç teşkil edecek pek çok delil ele geçirilirken şüphelilerden 17'sinin mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin 640 milyon lirayı aşan hesap hareketliliği tespit edildiği edildi.

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 Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Gaziantep, İstanbul, Hatay, Antalya, Eskişehir ve Kilis'te eş zamanlı olarak siber suçlara ilişkin operasyonlar düzenlendi.

17 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlarda 40 zanlı gözaltına alındı, 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 17'sinin mal varlıklarına el konuldu. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, kupon yazıcısı, 60 bahis kuponu, başkalarına ait banka kartları, dijital materyaller ve ziynet eşyası ele geçirildi.

640 milyon liralık vurgunda 40 gözaltı

640 MİLYON LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETLİLİĞİ

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Gözaltına alınan şüphelilerin 640 milyon lirayı aşan hesap hareketliliği tespit edildiği edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işlem yapılan 5 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, 1 şüphelinin farklı suçtan cezaevinde bulunduğu, bir diğer şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

 

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#Siber Suçlar#Operasyon#Gözaltı

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