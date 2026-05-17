64 şehirde 48 milyar TL’LİK siber operasyon

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sonucu yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve malvarlığına el konuldu. Şüphelilerin, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları, yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) sitelerinden “yasal bahis kuponu, araç kiralama - kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon-ev aletleri ve yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla profesyonel aklama sisteminden paranın yönünü değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları öğrenildi.