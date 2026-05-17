64 şehirde 48 milyar TL’LİK siber operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde son 5 günde 64 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 1021 zanlıdan 319’u tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sonucu yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve malvarlığına el konuldu. Şüphelilerin, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları, yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) sitelerinden “yasal bahis kuponu, araç kiralama - kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon-ev aletleri ve yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla profesyonel aklama sisteminden paranın yönünü değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları öğrenildi.    

