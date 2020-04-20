64 milyon kişilik sessizlik

DÜNYANIN en kalabalık şehirlerinden İstanbul belki de sokağa çıkma kısıtlamasının en derinden hissedildiği yerdi. Sadece sakinlerini değil milyonlarca yerli ve yabancı turisti de ağırlayan İstanbul’da hareketlilik yok denecek kadar azdı. Şehrin en kalabalık noktaları Taksim, Kadıköy, Üsküdar ve Eminönü’nde sadece görevliler vardı. Polisler şehrin her yerine kurulan denetleme noktalarında sokağa çıkanların kimliklerini ve izin belgelerini kontrol etti. Yasağı ihlal edenler ceza kesilerek evlerine gönderildi. Polisler sahillerde ve yürüyüş yollarında da devriye gezdi.

KUŞLARA YEM HAYVANLARA MAMA

Polisler geçtiğimiz haftadan tecrübeyle, bu haftaki görevlerine hazırlıklı gelmişti. Taksim ve Eminönü’nde görev yapan polisler beraberlerinde, parasını ceplerinden vererek satın aldıkları yemlerle görevlerinin başındaydı. Kuşlar aç bırakılmadı. Şehrin birçok noktasında görev yapan polisler de benzerini yaptı. Bazıları da yanlarında yem olmayınca kumanyalarını hayvanlarla paylaştı. Sokak hayvanları, gönüllülere verilen özel sokağa çıkma izinleri sayesinde aç kalmadı.

TÜM İLLERDE SIKI DENETİM

Başkent de hafta sonu sessizliğe büründü. Polis kontrolleri sıkı tutarak sokağa çıkma yasağına uyulmasını sağladı. Kentte sadece görevliler sokaklardaydı. Türkiye’nin en kalabalık diğer illerinde de benzer manzaralar yaşandı.

DENİZYOLUNA DRON DENETİMİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca büyükşehirlere getirilen giriş-çıkış kısıtlaması sadece karayoluyla değil, denizyoluyla gelecekler için de sıkı uygulanıyor. İstanbul’da gezi tekneleri ile balıkçılık ruhsatı bulunmayan av teknelerinin denize açılmaları da yasak. İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri kentin Anadolu'dan girişi olan Kocaeli ve Yalova, Karadeniz'den girişi olan Sarıyer ve Avrupa'dan girişi olan Silivri’de adeta kuş uçurtmuyor. Denizden teknelerle yapılan denetimlere havadan da dronla destek sağlanıyor. İstanbul Boğazı’ndan sadece şehir hatları vapurları ile transit gemilerin geçişlerine izin veriliyor.





ANTALYA DEVRİYESİ



Antalya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin denetimini atlı polisler sağlıyor. Sunny, Clermont ve Babylone isimli üç atın üzerindeki görevli ekipler, sahilde kuş uçurtmuyor.