Gündem Haberleri

"64 milyar hedefini yakalayacağız"

Güncelleme Tarihi:

64 milyar hedefini yakalayacağız
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 bütçesi ve 2024 yılı kesin hesabı görüşmelerinde Genel Kurul’a hitap etti.

Bakan Ersoy’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- “Turizm geliri artışında yakaladığımız ivme ile 64 milyar dolarlık 2025 sonu hedefimizi de yakalayacağız. TGA koordinasyonunda dünyanın en kapsamlı ve etkili tanıtım kampanyalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

- 2025 sonunda, Türkiye’de yürütülen yıllık 780 kazı ve araştırma çalışması ile dünyada lider ülke konumundayız. 2025 itibarıyla 65 ilde 255 kazı alanında çalışma yapılmaktadır. 2025 yılında ayırdığımız kaynak miktarı 3,5 milyar liradır.

- Hatay’da Eski Meclis Binası’nı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüze bağlı yerleşik bir sahne olarak hayata yeniden dâhil edeceğiz.

- Kapadokya’da yürütülen etkin mücadele ile 1134 kaçak yapı ortadan kaldırılmıştır. Peribacalarından yedi tanesine de restorasyon ve onarım müdahalesi yapılmıştır.

- Ayasofya sürekli UNESCO heyetleri tarafından kontrol ediliyor. Heyet son olarak Haziran 2024’te incelemeler yaptı. Son ziyaret sonrası hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi: ‘Binanın genel koruma ve bakım koşulları iyidir.”

- Bolu yangınıyla ilgili bakanlık olarak bürokratlarımız hakkında Danıştay’ın  aldığı karardan çok önce soruşturma izni verdik. Soruşturma izni verilmediği söylemi gerçeği yansıtmıyor.”

 

