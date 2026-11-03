64 kişinin öldüğü Proton Apartmanı davasında müteahhide 13 yıl hapis

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsmet Karaokur Bulvarı’ndaki Proton Apartmanı’nda 64 kişi yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı. Proton Apartmanı’nın imar çapının 8 kat olmasına rağmen 12 kat yapılmasında kendisinin bir dahli olmadığını savunan sanık Okumuş, “İmar çapı 8 kat doğru. Ama 1993 tarihli imar komisyonu kararı var, ‘Belli bir kıstaslarda metrekare bazında 12 kata izin verilir’ diye. Bunun üzerine zaten bu yapılmış. Doğru muydu? Yanlıştı ama ben şehir plancısı değilim, jeoloji mühendisi değilim, burada benim dahlim yok. Proton Apartmanı, yanlış zemin etüdü ve imar planına esas zemin etüdünden dolayı yıkılmıştır. Şu anda yapılan 8 kattır ve doğrusu da odur. 2028 şartnamesine göre yapılıyor. Ayrıca bilirkişi raporları ‘Proje, yıkım sebebi değildir’ diye açık ve net olarak yazmış. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

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2 BELEDİYE GÖREVLİSİNE 6 YIL 8’ER AY

Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş’un ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 13 yıl 4’er ay hapis ve 2 yıl meslekten menedilmelerine karar verdi. Belediye görevlileri Hacı Mehmet Güner ile Zeynel Abidin Şerefoğlu’nun ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 6 yıl 8’er ay hapsine, belediye görevlileri Mehmet D. ile Emre A.’nın da beraatine karar verdi.