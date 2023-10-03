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64 ilde Kahramanlar Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 928 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Gözaltı#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 12:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "64 ilde “Kahramanlar Operasyonları” kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı." dedi.

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64 ilde gerçekleşen 'Kahramanlar Operasyonları'yla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 64 ilde yapılan operasyonlarda, bazı şehirlemizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile göz altına alınan şüpheliler şöyle:

İstanbul'da 179 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 237 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Adana'da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 37 şüpheli şahıs göz altına alındı.

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Edirne’de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli silah kaçakçısı göz altına alındı.

İzmir’de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli şahıs göz altına alındı.

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Mersin’de 30 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Şanlıurfa’da 29 tabanca ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Diyarbakır’da 25 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Ankara’da 21 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 32 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlere ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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#Operasyon#Gözaltı#Ali Yerlikaya

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