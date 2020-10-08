64 gün sonra bulundu! İfadesi kan dondurdu

Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle geçimini sağlayan ailenin 5 çocuğundan Ö.K., 3 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızı dönmeyince baba E.K., ahıra gitti ancak kızını bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızına ulaşamayan baba, bir gün sonra jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Video çekerek, yardım çağrısında bulunan E.K., haber alamadığı kızının bir an önce bulunmasını istedi. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten baba, "Kızım, adeta sır oldu. 5 gündür aramadığımız yer kalmadı. Yerin dibine de girse onu bulacağım. Bu savaşa devam edeceğim. Anne ve babası olarak bu günleri yaşamak zorunda değiliz. Kızım, çık ortaya, seni bekliyorum. En kısa zamanda bulunmanı ve geri dönmeni istiyorum. Diken üstünde yaşıyorum. Öldün mü kaldın mı, sağ mısın onu da bilmiyoruz. Bizim günahımız neydi ? Onu gören veya yerini bilen biri varsa vatandaş olarak görevini yerine getirerek, bize haber versin. 5 gündür uyku uyumadım. Aç, susuz hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu insanlarda nasıl vicdan var ? Kızım daha 17 yaşında, nasıl rahat uyuyorsunuz. Anneyi, babayı hiç düşünmüyor musunuz ? Kaçtı mı, kaçırıldı mı, onu da bilmiyoruz. Kızım ortaya çık veya bize bir ışık yolla. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" diyerek çağrıda bulunmuştu.

KIZININ İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Kayıp olan Ö.K., 64 gün sonra dün, Tekeler'e 3 kilometre mesafedeki başka bir mahallede kaldığı evde jandarma tarafından bulundu. Ö.K., jandarmadaki ifadesinde, babasının evli olan ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisine de bulunacağını düşünüp, evden kaçtığını söyledi. Genç kızın ifadesinden yol çıkan jandarma baba E.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın ifadesine başvurduğu abla H.A. da babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen baba E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.K. ise ailesine teslim edilmeyip, 18 yaşından küçük olduğu için devlet korumasına alındı.