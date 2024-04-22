64 bin şişe sahte parfüm yakalandı

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Depoya yapılan baskında piyasa değeri 30 milyon TL’yi bulan 64 bin sahte parfüm, 104 bin 250 marka etiket, 39 bin 370 boş kutu olmak üzere toplamda 207 bin 620 sahte ürün ve sahte parfüm üretim malzemesi ele geçirildi. Dünyaca ünlü markalardan birebir kopya olarak üretilen ve depoda tutulan parfümlerin, yurtiçi ve yurtdışına satışa sunulduğu öğrenildi. Ele geçirilen sahte ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Operasyonda yakalanan 2 şüphelininse emniyetteki işlemleri devam ediyor.