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64 bin şişe sahte parfüm yakalandı

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Parfüm
64 bin şişe sahte parfüm yakalandı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, lüks markaların binlerce sahte parfümünün saklandığı ve satışının yapıldığı depoya, 19 Nisan’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Depoya yapılan baskında piyasa değeri 30 milyon TL’yi bulan 64 bin sahte parfüm, 104 bin 250 marka etiket, 39 bin 370 boş kutu olmak üzere toplamda 207 bin 620 sahte ürün ve sahte parfüm üretim malzemesi ele geçirildi. Dünyaca ünlü markalardan birebir kopya olarak üretilen ve depoda tutulan parfümlerin, yurtiçi ve yurtdışına satışa sunulduğu öğrenildi. Ele geçirilen sahte ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Operasyonda yakalanan 2 şüphelininse emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Parfüm

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