64/1-B-6 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-B-6 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Trafik kuralları hem yayaları hem de sürücüleri korumak amacıyla uygulanan kurallardır. Topumun daha rahat ve güvenli yaşayabilmesi için esastır. Bu kurallara uyulmaması durumunda sürücüler ve yayalar cezai işlem ile karşı karşıya kalır.

64/1-B-6 Trafik Cezası Nedir?

64/1-b-6 trafik cezası karayolları trafik kanununun ışıkların kullanılması maddesine istinaden ortaya çıkan cezadır. Işıkları kullanmayan sürücülere uygulanmaktadır. Kuralı uygulamayan sürücüler için 64/1-b-6 cezası uygulanmaktadır.

64/1-B-6 Trafik Cezası Ne Kadar?

64/1-b-6 trafik cezası %25 indirimli haliyle 81 TL olarak ödenmektedir. İndirimsiz hali 132 TL'dir. Tebliğ tarihinden itibaren ilk 15 gün içinde yapılan ödemelerde indirimli tutardan ödemek mümkündür. Aksi taktirde sürücüler cezanın tamamını ödemek durumunda kalır.

64/1-B-6 Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

64/1-b-6 trafik cezası ceza puanı 15 ceza puanı olarak sürücünün sürücü belgesine işlenmektedir. Bu ceza sürücünün sürücü belgesinden silinmez.